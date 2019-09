Neuer FPÖ-Chef Hofer: "Seht mich als Vater dieser Bewegung"

Er ist allgegenwärtig. Am 33.ordentlichen Bundesparteitag der FPÖ: Der langjährige Parteichef, der seit dem 18. Mai und dem Bekanntwerden der Ibiza-Affäre nur noch normales Parteimitglied ist. Und der Grund, warum sich 870 Delegierte am Samstag in der Messe Graz einfinden müssen, um eine neue FPÖ-Führung zu küren. Beim Parteitag 2017 in Klagenfurt wurde Heinz-Christian Strache mit 98,7 Prozent an der FPÖ-Spitze bestätigt.

In fast jeder Rede wird er nun bedacht. Wird sich bei ihm – der sicher via Video-Stream zusehen werde, so die Redner – für seinen Einsatz und seine Verdienste bedankt. Spürbar ist jedoch mit jeder Silbe: Straches Zeit ist vorbei. „Es ist ungewohnt nach so vielen Jahren mit Strache, aber Hofers Rede war sehr gut“, so der Tenor vieler Delegierter bei Würstel und Kren zu Mittag.

Kurz nach halb zwei ist es soweit. Das „hoffentlich sensationelle Votum“ ( Herbert Kickl in seiner Rede) wird verkündet: Norbert Hofer ist mit 98,25 Prozent neuer Chef der Freiheitlichen. Standing Ovations zu Queens „Don’t stop me now“ folgt Hofers kurzer Dank. „ ÖVP und SPÖ zieht Euch warm an! Wir sind wieder da!“, freut er sich. „Fast DDR-Dimensionen“, wird FP-Funktionärin Susanne Fürst das Votum später nennen. Alle Anträge – auch jenen für ein strengeres Durchgriffsrecht – winken die Delegierten für ihren neuen Chef durch. Für sie beginnt an diesem Samstag, zwei Wochen vor der Wahl, eine neue Zeitrechnung. Statt der Kampfreden ihres Ex-Chefs Strache erleben sie in dem bis auf den letzten Platz besetzen Saal eine auf Empathie setzende Ansprache („Die wichtigste Rede in meinem politischen Leben“) des geschulten Redners Norbert Hofer.