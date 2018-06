Neuer Eklat: Waldhäusl spielt Bauern gegen Erntehelfer aus

Erst vor wenigen Tagen ist Waldhäusl, der wegen des Liederbuch-Skandals und des anschließenden Rücktritts von FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer Landesrat in St. Pölten geworden war, damit aufgefallen, dass er vor „Hunden mit Migrationshintergrund“ warnte. Diese würden „unseren Tieren leider oftmals den Platz in den örtlichen Tierheimen“ wegnehmen, sagte Waldhäusl in den Niederösterreichischen Nachrichten.

Am 22. Mai hatte Waldhäusl außerdem anlässlich des Fastenmonats Ramadan mit dem Spruch „Nichts essen, nichts trinken, nichts lernen“ seinem Ärger über muslimische Jugendliche Luft gemacht.