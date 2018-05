FPÖ-Politiker warnt vor "Hunden mit Migrationshintergrund"

Eine Aussage des niederösterreichischen FPÖ-Landesrats Gottfried Waldhäusl sorgt derzeit für Erheiterung. Der Politiker tourt gerade durch die Bezirke Niederösterreichs und führt auf seiner "Landesratstour" Bürgergespräche. Kürzlich zeigte Waldhäusl zum Beispiel mit einer Futterspende an der Tierheim St. Pölten sein "großes Herz für Tiere". Mit einem Sager über Tiere aus dem Ausland sorgte Waldhäusl aber nun für erheiterte Reaktionen in den sozialen Medien.

Die NÖN berichteten am Dienstag von seinem Auftritt in Melk. Gemeinsam mit seinem Parteikollegen und Landtagsabgeordneten Martin Huber sprach er dort auch über die Sicherheitspolitik. DIe Kriminalstatistik des Bezirkes Melk lobte er dabei als "wirklich vorbildlich". Dann kommt er auf das "Wohl der Tiere" zu sprechen, das ihm am Herzen liege. Aber auch bei diesem Thema kommt bei Waldhäusl der migrationskritische Politiker durch. "Hunde mit Migrationshintergrund nehmen unseren Tieren leider oftmals den Platz in den örtlichen Tierheimen weg", kritisiert Waldhäusl.