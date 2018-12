"Unehrlichkeit": Neos kritisieren Aufstockung bei Beamten

Ältere Beamten sollen ihr Know-how an Jüngere weitergeben. Am Ende – wenn die Alten in Pension sind – sollen es in Summe weniger Planstellen sein. Wie sich diese Rechnung ausgehen soll und wann der Personalstand wieder zurückgeht – auf diese Antwort wartete Loacker bei Nachfrage im parlamentarischen Ausschuss vergeblich.

Loacker schließt daraus: „Diese Regierung hat kein tragfähiges Konzept für die Personalplanung im öffentlichen Dienst.“ Von Sparsamkeit – wie im Jänner 2018 versprochen – sei hier keine Spur.

Es sei zudem „völlig lächerlich“, so Loacker, jetzt schon Stellen von Beamten nachzubesetzen, die erst 2025 oder später in Pension gehen. „Jedes Unternehmen, das bei der Übergabe von Alt zu Jung so vorginge, wäre binnen eines Monats pleite.“

Die Ankündigung von Beamtenminister Strache deckt sich mit der Analyse des parlamentarischen Budgetdienstes zum Personalplan der türkis-blauen Regierung.