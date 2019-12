Neue Regierung: Kanzler kümmert sich künftig selbst um Medienthemen

In der vergangenen Regierung war Kanzleramtsminister Gernot Blümel für die Medienagenden zuständig. Jetzt werden sie Chefsache: In der türkis-grünen Koalition will sich der künftige Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst um das Thema kümmern. Das erfuhr die Austria Presse Agentur aus Verhandlerkreisen.

Unterstützen soll den Kanzler dabei sein langjähriger Sprecher und Vertrauter Gerald Fleischmann (46). Dieser wird "Kanzlerbeauftragter für Medienfragen im Bundeskanzleramt".

Zugleich soll Fleischmann weiterhin für die Kommunikation der ÖVP-Seite in der Regierung zuständig sein und als stellvertretender Kabinettschef von Kurz fungieren.

Von Anfang an dabei

Fleischmann hatte Kurz seit dessen Anfängen als Integrationsstaatssekretär begleitet und in Kommunikations- und Medienfragen beraten. Unter Türkis-Blau leitete er die Kommunikation im Bundeskanzleramt. Er war stellvertretender Kabinettschef und Leiter der Stabstelle für strategische Kommunikation und Planung.

Unter Türkis-Blau gehörten die Medienagenden (neben Europa und Kultur) zum Zuständigkeitsbereich von Gernot Blümel, der nun Finanzminister werden soll. Die Kulturagenden wandern zu den Grünen. Die EU-Agenden soll Karoline Edtstadler übernehmen.