Neue pinke Chefin: Erst Flügel heben, dann Härte zeigen

Die Neos sollen eine „Partei der Mitte“ bleiben, „an der man nicht mehr vorbeikommt“, erklärt Meinl-Reisinger im KURIER-Gespräch. Gerade jetzt, da die Diskussionen am linken und am rechten Rand immer hitziger werden, stünden viele Menschen ohne Stimme in der Mitte – und die wolle man auch am Land, in den Regionen abholen. Ihre Schwerpunkte: Europa, Rechtsstaatlichkeit und Bildung.

Meinl-Reisinger will mit den anderen Oppositionsparteien eine stärkere Front gegen Türkis-Blau bilden, aber auch in Gesprächen mit ÖVP und FPÖ ausloten, bei welchen Themen man in Richtung Zweidrittelmehrheit zusammenwirken könnte. Zu ihren Oppositionskollegen überlegt sie: „Mit der Liste Pilz könnten wir im Bereich Kontrolle zusammenarbeiten, sofern das nicht zur Ego-Show wird. Mit der SPÖ gibt es viele inhaltliche Differenzen, aber beim Europa-Thema könnten wir auf einen Nenner kommen.“

Eines sei aber klar: „Politik passiert nicht am Rednerpult im Nationalrat, sondern tagtäglich auf den Straßen, in den Vereinen, in den Schulen und am Küchentisch.“ Deshalb will die Wienerin unter die Leute – im Sommer ist eine Tour durch Österreich geplant. Der Partei haftet trotz neuer Regierungsbeteiligung in Salzburg der Ruf eines „urbanen Phänomens“ an. Damit soll Schluss sein.

Und was sagt Meinl-Reisinger zu ihrem eigenen Ruf? „Solche Zuschreibungen sind lustig, weil sie bei Frauen in der Politik ganz anders wirken als bei Männern“, sagt sie lachend. Sie selbst beschreibt ihren Oppositionsstil mit zwei Worten: „Konstruktive Härte“. Eine gewisse „Lust zum Konflikt“ könne sie nicht abstreiten.