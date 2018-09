Neue Lokale sind lieber rauchfrei

Getrennte Bereiche: Nicht alle sind damit glücklich

Das Hin und Her in der Gesetzgebung ist es, was Nikolaus Weidinger aufregt. „Eine Zumutung für die Lokalbetreiber“ sei das, meint der Chef des gleichnamigen Kult-Cafés am Wiener Lerchenfeldergürtel. Ein rauchfreies Lokal wäre bereits mehrmals Thema gewesen, nach dem teuren Umbau aktuell aber undenkbar, beklagt Weidinger.

Im Heuer am Karlsplatz ist man mit den getrennten Bereichen hingegen zufrieden. „Es ist für jeden was dabei“, sagt Restaurantleiter Maximilian Koban. Es sei das „gute Recht eines jeden Unternehmers, selbst darüber zu entscheiden, ob in seinem Lokal geraucht werden darf“. Auch dem Personal werde im Heuer die Wahl gelassen, sagt Koban.