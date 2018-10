Neue Hürde für Wunderheiler oder Freibrief für Kurpfuscher?

Regeln für Alternativmedizin. Ein Esoteriker hatte einer krebskranken Frau Mut gemacht. Die Frau wollte keine dritte Chemotherapie, der „Heiler“ bot an, „Energie“ zu spenden durch Handauflegen, um ihre Selbstheilung anzuregen.

Die Frau verstarb, der Mann wurde in den Instanzen verurteilt, da er mit seiner „Therapie“ in den Ärztevorbehalt eingegriffen hatte. Schließlich wurde das Höchstgericht angerufen, das im Juni feststellte: Was der vermeintliche Wunderheiler tat, war dermaßen weit weg von einer ärztlicher Tätigkeit, dass ihm keine Grenzüberschreitung vorzuwerfen war.