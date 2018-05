SPÖ Wien: Neue Gesichter sollen alte Gräben zudecken

Nach fast zwei Jahren haben die erbitterten internen Grabenkämpfe in der wichtigsten roten Landespartei ihr Ende gefunden – zumindest fürs Erste: Am Dienstag präsentierte der neue Wiener SPÖ-Chef und designierte Bürgermeister Michael Ludwig sein Regierungsteam, das am 24. Mai seine Arbeit aufnehmen wird.

Es besteht aus vier neuen Köpfen: Finanzstadtrat wird Peter Hanke, bisher Chef der Wien Holding. Die schwierigen Agenden Gesundheit und Soziales übernimmt Peter Hacker, der seit 2001 den Fonds Soziales Wien leitet. Ludwigs Nachfolgerin als Wohnbaustadtrat wird Gemeinderätin Kathrin Gaal.

Die größte Überraschung ist die neue Kulturstadträtin: Diesen Posten übernimmt die Kulturmanagerin Veronica Kaup-Hasler, bis zuletzt Intendantin des „steirischen herbst“. Nur Umweltstadträtin Ulli Sima und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky dürfen (wie erwartet) ihre Posten behalten.

Als „Wiener Melange“ bezeichnet Ludwig sein neues Team. Und die richtige Mischung zu finden war auch die größte Herausforderung, vor der der Parteichef nach seiner Wahl am 27. Jänner stand. Schließlich musste er Personen finden, mit denen auch jene 43 Prozent der Genossen leben können, die damals nicht ihn, sondern Klubobmann Andreas Schieder gewählt haben.

Ein Angebot an sie ist Czernohorszky, der im Schieder-Lager stand, aber auch der Pragmatiker Hacker, der 2015/16 erfolgreich für die kurzfristige Versorgung von zigtausenden Flüchtlingen in Wien gesorgt hat.

Gaal – Parteichefin in Wiens bevölkerungsstärksten Bezirk Favoriten – ist wiederum ein Signal an die Genossen in den Flächenbezirken, die in Ludwig ihren Hoffnungsträger sehen. Sie waren unter Michael Häupl in der Stadtregierung kaum vertreten, fühlten sich von der rot-grünen Politik im Stich gelassen und hatten besonders stark unter den Zugewinnen der FPÖ zu leiden.