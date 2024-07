Neue EU-Kommission nimmt bereits konkrete Formen an

Das Europaparlament stimmt am Donnerstag über die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. Selbst wenn ihre Bestätigung wegen der knappen Mehrheit von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen unsicher ist, nimmt das neue Kommissionskollegium bereits konkrete Formen an.

So ist die estnische Regierungschefin Kaja Kallas am Montag zurückgetreten, um Kommissionsvize zu werden. Weitere Staaten haben Kandidaten fix in Stellung gebracht. Ein Überblick: