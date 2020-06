Neubauten werden teurer

Die Immobilienbranche hat verhalten geklagt, als die Details des Sparpaket die Runde machten. „Es hätten viel ärgere Einschnitte kommen können“, erklärt Michael Ehlmaier, geschäftsführender Gesellschafter von EHL Immobilien. Zumindest am Geschäft mit Vorsorgewohungen werde sich wenig ändern. Denn die wenigsten Anleger kauften eine Vorsorgewohnung oder ein Zinshaus, um keine Steuer zu zahlen. „Zinshäuser werden gekauft, um das Entwicklungspotenzial auszuschöpfen und „sie nach ein zwei Jahren wieder zu drehen“, sagt Ehlmaier. Vorsorgewohnungen sind gefragt, weil Anleger ihr Geld in eine sicher Anlage in Form einer Grundbucheintragung stecken wollen. Ehlmaier: „Daran ändert auch die geplante neue Steuergesetzgebung nichts.“



Die großen Einschnitte sind im Bereich der Umsatzsteuer zu finden. Die Vorsteuerberichtigungsfrist soll, wie berichtet, von zehn auf 20 Jahre verlängert werden. „Wenn ein Ministerium Büroflächen anmietet oder Freiberufler wie ein praktischer Arzt nach dem 1. Mai 2012 Räume für eine neue Praxis mietet, dann trifft das den Vermieter. EHL-Experte Franz Pöltl: „Ob der Vermieter den Steuernachteil zu 100 Prozent an den Mieter weitergibt, wird der Markt zeigen.“