Neos wollen nur sechs Wochen Sommerferien

Allen Gelassenheitsbeteuerungen zum Trotz senden Neos hurtig ein Signal in die Gegenrichtung. Der Absage an die SPÖ in Wien folgt nun ein Angebot an die SPÖ im Bund: Nicht nur die Regierung, sondern auch die Oppositionsparteien sollten im Nationalrat ein Arbeitsübereinkommen schließen. Das würde deren Schlagkraft erhöhen, heißt es.

Thematisch versuchen Neos mit ihrem Leibthema Bildung Tritt zu fassen. Sie fordern, die Sommerferien von derzeit neun auf sechs Wochen zu verkürzen. Die zusätzliche Unterrichtszeit solle dazu genutzt werden, die Schüler Dinge zu lehren, die derzeit zu kurz kommen, beispielsweise den Umgang mit neuen Medien.