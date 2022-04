Neos und SPÖ kritisieren "misslungenes Pandemiemanagement"

Die Neos orten angesichts der hohen Zahl an "Nachmeldungen" von Corona-Todesfällen ein neuerliches "Datenchaos des Gesundheitsministers" und ein "völlig misslungenes Pandemiemanagement". "Seit über zwei Jahren stolpert die Regierung planlos durch die Pandemie und hat es in Wahrheit nicht einmal geschafft, eine solide Datenbasis auf die Beine zu stellen", meinte Neos-Pandemiesprecher Gerald Loacker am Mittwoch zur APA. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigte sich "betroffen".