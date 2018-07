Neos: Staatsanwaltschaft hat sich vor Karren Kickls spannen lassen

Die drei Oppositionsparteien SPÖ, Neos und Liste Pilz haben am Mittwoch für den BVT-Untersuchungsausschuss ein engagiertes Programm vorgelegt. 33 Auskunftspersonen sollen von Anfang September bis Ende November befragt werden. Zu Beginn sollen sechs BVT-Beamte ihre Eindrücke über die umstrittene Hausdurchsuchung am 28. Februar 2018 in der Verfassungsschutz-Zentrale in Wien-Landstraße schildern.

So soll geklärt werden, ob die Durchsuchung nicht Teil einer konzertierten politischen Umfärbe-Aktion durch den blauen Innenminister Herbert Kickl war; und warum man alle Daten und Server des BVT beschlagnahmen wollte; und weshalb ein überaus großes Interesse an der Sicherstellung der Rechtsextremismus-Datei des Verfassungsschutzes bestand. Der Anfangsverdacht gegen Kickl und seinen Generalsekretär Peter Goldgruber wiegt schwer. „Von einem freiheitlichen Angriff auf das BVT“ spricht Listenführer Peter Pilz.