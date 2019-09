Neos-Schulranking: "skurriler Vorschlag"

Schrodt sieht kaum Übertragungsmöglichkeiten der Londoner Challenge auf die Bundesebene in ganz Österreich. "Die London Challenge ist eine Systemveränderung innerhalb einer Stadt gewesen und daher auch nicht auf ein ganzes Land wie Österreich übertragbar." In Österreich liegen die Kompetenzen für die Schulen im Bund, bei den Ländern und Gemeinden. "Für Großstädte oder aber auch für einzelne Bundesländer wäre ein solches System ein interessanter Ansatz."

Anders als der Gewerkschafter Kimberger nähert sich Andreas Salcher in einem weiteren Punkt dem Neos-Vorstoß an. "Im Sinne einer Qualitätsüberprüfung muss in manchen Fällen auch das Leitungsteam ersetzt werden", sagt er. Außerdem fordert er eine zeitliche Begrenzung für den Posten des Direktors - wenn ein Direktor die Ziele für seine Schule mehrfach verfehlt, solle dieser gehen. "Die Schließung einer Schule ist allerdings keine wirkungsvolle Konsequenz."

In einem Punkt sind sich nahezu alle einig. Und zwar, dass man schulische Leistung durch Unterstützung des Lehrpersonals fördern kann. Bildungswissenschafter John Hattie setzte mit seiner Studie "Lernen sichtbar machen" ("Visible Learning") einen Meilenstein in der empirischen Bildungsforschung. Bereits vor einigen Jahren stellte er fest, dass strukturelle Maßnahmen und Investitionen alleine wenig bewirken. Entscheidenden Einfluss auf die schulische Leistung haben vor allem Lehr­personen. "Wichtiger als das, was Lehrpersonen im Unterricht machen, ist, wie und warum sie es tun. In der Gemeinschaft aller Teilnehmer werden die besten Ergebnisse erzielt."

Diana Dauer