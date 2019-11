Neos kritisieren Klimaplan: "Österreich muss endlich mehr Mut beweisen"

"Es reicht nicht, an kleinen Schräubchen zu drehen. Wir müssen in Sachen Umwelt- und Klimapolitik die großen Brocken angehen und das so schnell wie möglich", sagte NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard. So würden in dem Papier einige "brennende Fragen" nicht beantwortet werden: Wie genau kann die Emissionsreduktion erreicht werden? Welche Pläne gibt es für die Finanzierung? Und welche Strategien sollen ergriffen werden, um das Energie-, Wirtschafts- und Steuersystem langfristig nachhaltig und klimaneutral zu gestalten? Österreich müsse bei seiner Umwelt- und Klimapolitik "endlich mehr Mut beweisen und eine aufkommensneutrale CO2-Steuer einführen", sagte Bernhard.

Der neue Klimaplan der Expertenregierung brachte laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) im Verkehrsbereich zwar Nachbesserungen, "bleibt aber bei den Maßnahmen zu unkonkret". "Der Verkehr ist Österreichs größter Problemsektor beim Klimaschutz. Anstatt zu sinken, sind die klimaschädlichen Emissionen des Verkehrs in den vergangenen vier Jahren gestiegen. Auch für heuer ist mit keiner Trendwende zu rechnen", hieß es in einer Aussendung. Der VCÖ forderte einen starken Ausbau der Infrastruktur für klimafreundliche Mobilität und verstärkte Maßnahmen zur Reduktion des Verkehrsaufwands.