Neos-Mitglieder müssten Koalitionspakt mit Zweidrittelmehrheit zustimmen

Am Freitag trafen einander Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler . Der Termin kam durch eine Einladung Meinl-Reisingers an alle anderen Parteichefs zustande. Gesprochen wurde dem Vernehmen nach aber noch nicht über irgendwelche neuen Reformprojekte, sondern es sollte nur ein erster Austausch der beiden kleinsten Parteien im Nationalrat nach der Nationalratswahl vom 29. September sein.

Dennoch bleiben (neben zahlreichen noch nicht einmal andiskutierten inhaltlichen Problemen) zwei größere Hürden auf dem Weg zu einer möglichen ÖVP-SPÖ-Neos-Koalition.

Einerseits das Neos-Parteistatut – das sagt in Paragraf 4.3 unmissverständlich, dass über ein etwaiges Koalitionsabkommen die Mitgliederversammlung abstimmen muss. Erst wenn zwei Drittel der abgegebenen Stimmen dem Koalitionspakt grünes Licht geben, kann Meinl-Reisinger ein Koalitionsabkommen unterzeichnen. Die Neos haben rund 3.000 Mitglieder, üblich ist, dass etwa 700 bis 800 an solchen auch digital durchgeführten Abstimmungen teilnehmen. Zuletzt geklappt hat das bei den Koalitionen in Salzburg und in Wien, auch wenn da nur jene Neos-Mitglieder mitstimmen durften, die im jeweiligen Bundesland leben. „Wir müssen ein Abkommen mit der SPÖ und der ÖVP einfach sehr gut verhandeln“, bringt es ein Neos-Mitarbeiter auf den Punkt.