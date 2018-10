Neos-Gründer Strolz rappt für "Don't smoke"-Volksbegehren

"Es geht mir nicht darum, das Rauchen zu verbieten", schreibt Strolz auf seiner Facebook-Seite. Was nicht gehe, sei aber, die Menschen nicht besser vor Passivrauchen zu schützen. "So lange die wissenschaftlichen Belege klar sagen, dass 2-3 Österreicherinnen und Österreicher pro Tag an den Folgen von Passivrauchen sterben, so lange müssen wir für rauchfreie Gastronomie kämpfen. Es ist keine abstrakte Statistik. Es sind unsere Väter und Mütter, Schwestern und Brüder, Freunde und Partnerinnen, die hier sterben. Und es ist kein schöner Tod. Wir können dieses Leid verringern. Wir können hier Leben retten", appelliert Strolz.