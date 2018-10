"Don't smoke" und Frauenvolksbegehren unter den Erwartungen

Zufrieden ist das Team dafür mit der Beteiligung am Land: Sowohl in den Landeshauptstädten als auch in der Fläche läge man über den Erwartungen, sagt Berger. Zusätzlich hofft er auf einen letzten Schub an Unterschriften in der Schlussphase der Eintragungswoche. Insgesamt bleibt man beim FVB darum auch optimistisch, das ausgegebene Ziel von 650.000 - in etwa so viel wie das erste Frauenvolksbegehren 1997 sammeln konnte - zu erreichen.

"Ich bin Optimist", sagt auch Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres zum KURIER. Auch der "Don't smoke"-Initiator setzt auf viele Unterstützer in den kommenden drei Tagen, zumindest technisch gebe es diesmal keine Probleme, die die Unterschriften verhindern würden. In der Einleitungsphase hatten ja teils massive technische Probleme zu langen Schlangen vor den Eintragungslokalen geführt.

Ärztekammer hofft auf jeden Fall auf Volksbefragung

Unabhängig vom tatsächlichen Endergebnis will Szekeres aber auf jeden Fall an die türkis-blaue Bundesregierung appellieren, eine verbindliche Volksbefragung durchzuführen. Sei es doch "ein Faktum und keine Ideologiefrage, dass Rauchen schädlich ist". Speziell die Raucherquote unter Jugendlichen sei in Österreich im europäischen Vergleich erschütternd hoch und Studien aus anderen Ländern hätten gezeigt, dass durch ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie diese Quote drastisch zurückgeht.

Zufrieden dürfte man hingegen beim dritten Volksbegehren der aktuellen Eintragungswoche, jenem für einen " ORF ohne Zwangsgebühren" sein: Die Initiative der Christlichen Partei Österreichs hatte ihr Ziel von 100.000 Unterschriften, also der Schwelle für eine Behandlung im Parlament, bereits nach dem ersten Tag der Eintragungswoche auf 200.000 deutlich nach oben korrigiert. Und auch dieses korrigierte Ziel liegt in greifbarer Nähe: Stand Freitag, 8 Uhr, wurden bereits knapp 199.000 Unterschriften gesammelt.

Alle drei Volksbegehren können noch das ganze Wochenende über und auch noch am Montag unterschrieben werden. In Wien sind etwa alle Eintragungslokale Samstag und Sonntag von 8 bis 13 Uhr, am Montag, 8. Oktober 2018, von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Per Handy-Signatur können die Volksbegehren auch ganz einfach von zu Hause aus unterzeichnet werden, ohne ein Gemeinde- oder Bezirksamt aufsuchen zu müssen.