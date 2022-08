NEOS fordern nachhaltig leistbare Maßnahmen gegen Teuerungen

In der Debatte zum Teuerungsausgleich sprechen sich die NEOS für nachhaltig wirksame und auch leistbare Maßnahmen statt populistischer Vorschläge aus. In einer Pressekonferenz am Donnerstag forderten sie eine Senkung der Lohnnebenkosten, die rückwirkende Abschaffung der Kalten Progression, eine Pensionserhöhung entlang der Inflationsrate sowie - angesichts der Diskussionen um die Corona-Hilfsagentur Cofag - Einsparungen im System.

Nur Einmalzahlungen für Kleinstpensionsbezieher

Bei den Pensionen sollte es heuer - gemäß den gesetzlichen Vorgaben - eine Erhöhung um 5,8 Prozent geben, mit Einmalzahlungen für die Allerkleinsten, forderte NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker. Dass die Chefs von Seniorenbund und Pensionistenverband, Ingrid Korosec (ÖVP) und Peter Kostelka (SPÖ) jedes Jahr das Gesetz infrage stellten, sei "zukunftsvergessen und unverantwortlich". Gäbe es einen höheren Pensionsanstieg, komme das System noch mehr in Schieflage und die Umverteilung von Jung zu Alt werde weiter verstärkt.