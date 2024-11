Finanzministerium bei den Neos: Nur Wenige können sich das vorstellen

"Das Finanzministerium ist der größte Hebel für einen echten Kurs der Sanierung und der Reformen. Gerade in dieser herausfordernden Lage kann und muss es eigentlich von uns geführt werden", sagte Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos vorige Woche gegenüber dem profil. Ein Anspruch, den Parteichefin Beate Meinl-Reisinger bereits während des Wahlkampfs mehrfach gestellt hat.

Die Neos stehen aktuell in Sondierungsgesprächen mit ÖVP und SPÖ . Noch bevor die Pinken als möglicher dritter Partner feststanden, haben die Neos Anspruch auf das Finanzministerium in einer künftigen Regierung erhoben.

Unter den Neos-Wählern erhielt die Übernahme des Finanzministeriums durch die Partei von Beate Meinl-Reisinger mit Abstand den größten Zuspruch. So waren 51 Prozent sehr bzw. 28 Prozent der Neos-Wähler für ein Finanzministerium in pinker Hand aus, nur 5 Prozent waren dagegen.

Großer Widerstand bei blauer Wählerschaft

Besonders groß ist der Widerstand gegen ein pinkes Finanzministerium bei der Wählerschar der FPÖ mit nur 12 Prozent Zuspruch, hier lehnen 50 Prozent diese Idee vollkommen ab.

Meinungsforscherin Alexandra Siegl am Institut von Peter Hajek dazu: "Neben den Wählern der Neos die ihre Partei jedenfalls in Regierungs- und Finanzverantwortung sehen möchten, können sich auch Teile der SPÖ-und ÖVP-Wählerschaft die Pinken im Finanzministerium vorstellen. Schließlich könnte der dritte Koalitionspartner ein ausgleichender Puffer zwischen den alten ideologischen Gegenspielern ÖVP und SPÖ sein. Insgesamt ablehnend stehen Anhänger der FPÖ einer Dreierkoalition gegenüber, schließlich hätte man sich die eigene Partei in Regierungsverantwortung gewünscht."