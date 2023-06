Neos-Chefin: "ÖVP macht der FPÖ die Räuberleiter"

"Angstfrei“-, "frech sein“-, "fesch sein“-Plakate weisen den Weg zur Freiluft-Mitgliederversammlung der Neos. Dass sie dem Herbert Gronemeyer-Song „Angstfrei“ entstammen, wird später erst hörbar sein.

Unter weißem Zeltdach macht der pinke Wiener Stadtrat Christoph Wiederkehr in Wien Ottakring den Anfang an diesem Sonntag den Anfang. Kritisiert die ÖVP, namentlich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ehe er dem neuen SPÖ-Chef Andreas Babler – Bruno Kreisky zitierend – aufgrund seiner EU-Ansagen ausrichtet: "Herr Babler, lernen Sie Geschichte.“ Die EU sei "das größte Friedensprojekt“, mahnt Wiederkehr, der in Wien mit der SPÖ regiert, ein. Dann führt Wiederkehr aus, was er in der Wiener Stadtregierung insbesondere in punkto Bildung vorangebracht wurde und werden soll.

➤ Mehr lesen: Was der Leitantrag der Neos vorsieht

Wie wichtig Europa den Neos ist, das soll, so Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos, auch ein Interview mit Paul Lendvai, geführt vom außenpolitischen Sprecher der Neos, Helmut Brandstätter, eingespielt auf Videowall, darlegen. Lendvai analysiert Ungarns Regierungschef Viktor Orban. "Es gibt kein Land der Welt, in dem der Gesundheitsminister gleichzeitig Innenminister ist“, beschreibt er die Zustände in Ungarn. „Es schaut so aus wie eine Demokratie – ist aber keine. Es ist auch noch keine Diktatur, aber die Menschen haben keine Chance, dass ihre Stimme Gehör findet.“

Gehör geschenkt wird dann über knapp 60 Minuten Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Entriert von einem Kurzfilm, der getragen wird von dem Grönemeyer-Song "Angstfrei“.

"Alles wird gut"

Vor Jahren haben die Neos „Mut“ plakatiert, erzählt die Neos-Chefin. Der Wunsch nach „alles wird gut“ sei groß und naiv zugleich, schickt sie voraus - und müsse doch gleichzeitig der Anspruch der Politik sein. Die multiplen Krisen verlangten, wenn schon nicht mutig, so doch „zumindest angstfrei“ zu sein, so die Meinl-Reisinger.