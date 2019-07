Neos: Alles möglich, außer mit der FPÖ

Über Koalitionen will sie erst nach der Wahl am 29. September reden. Aber schon am Donnerstag machte Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger klar: Für eine Zusammenarbeit mit der FPÖ steht ihre Partei nicht zur Verfügung. Auch neo-Neos-Kandidat Helmut Brandstätter betonte, "ausgeschlossen wird eine Koalition mit der FPÖ, alles andere nicht".

Brandstätter war der eigentliche Grund für die Pressekonferenz, zu der die Neos in ein Hotel beim Wiener Prater luden. Der bisherige KURIER-Herausgeber wurde von Meinl-Reisinger als Nummer zwei auf der pinken Liste präsentiert. Zwar steht noch die Absegnung durch die Parteibasis am Samstag in Salzburg aus, das dürfte jedoch nur eine Formalität sein. Im erweiterten Parteivorstand war die Entscheidung am Mittwochabend jedenfalls einstimmig gefallen.

Idealer Partner

Der 64-Jährige sei für die Neos "der ideale Partner von A bis Z - von Anstand bis Zukunft", so Meinl-Reisinger. Ihre Partei sei eine Bürgerbewegung und als solche "offen für alle, die aktiv einen Beitrag leisten wollen". Dabei freue sie sich, dass sie einen Quereinsteiger "mit Ecken und Kanten" gefunden habe, der aufstehe "gegen Tendenzen des autoritären Staates".

Vor diesen warnt Brandstätter in seinem aktuellen Buch. Einen Zusammenhang zwischen dem Buch und der Kandidatur sieht er nicht: "Ein Buch schreibt sich nicht in drei Wochen."

In "Kurz & Kickl: Ihr Spiel mit Macht und Angst" rechnet Brandstätter mit der abgewählten türkis-blauen Koalition ab. Der ÖVP warf er am Donnerstag vor allem vor, die rechten Ausritte der FPÖ geduldet zu haben.