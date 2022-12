Nehammer zu Schengen-Veto: "Keine Sekunde naiv"

Dass die Gr├╝nen vom Schengen-Veto denkbar wenig halten, focht Nehammer nicht an. Auch wo man nicht einer Meinung sei, versuche man es so hinzubekommen, dass kein Stillstand, keine Blockade entstehe.

Vizekanzler Werner Kogler (Gr├╝ne) betonte dann auch, dass man an den Voraussetzungen arbeite, unter denen die Beitritte erfolgen k├Ânnen. "Idealerweise" strebt er diese f├╝r die schwedische Ratspr├Ąsidentschaft, also das erste Halbjahr 2023 an.

Innenminister Gerhard Karner (├ľVP) hatte beim EU-Innenministertreffen am 8. Dezember der Schengen-Erweiterung um Kroatien zugestimmt, zugleich aber ein Veto gegen Rum├Ąnien und Bulgarien eingelegt. Dies f├╝hrte zu massiver Kritik und diplomatischer Verstimmung insbesondere mit Rum├Ąnien, das sich zu Unrecht um seine verdiente Schengen-Mitgliedschaft gebracht sieht. Au├čenminister Alexander Schallenberg (├ľVP) r├Ąumte die Unsachlichkeit des ├Âsterreichischen Vetos indirekt ein, indem er von einem "Hilferuf" in Sachen Migration sprach. Auch das Innenministerium teilte nach entsprechender Expertenkritik mit, dass die Hauptmigrationsstr├Âme nach ├ľsterreich nicht ├╝ber die Schengen-Anw├Ąrter Bulgarien und Rum├Ąnien verlaufen, sondern ├╝ber das Nicht-EU-Mitglied Serbien.