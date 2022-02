Nehammer zu russischer Invasion: "Erschreckend, dass Putin Opfer in Kauf nimmt"

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nun tatsächlich Truppen in die Ukraine geschickt. Die vergangenen Stunden verliefen dramatisch, die Lage ist unübersichtlich. Von Norden, Süden und Osten gebe es Militärbewegungen, verbunden mit Artilleriefeuer und Explosionen in Richtung der Hauptstadt Kiew, schildert Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Ö1-Journal am Donnerstag. "Was wir erleben, ist ein Bruch des Völkerrechts", sagt er.

Alle diplomatischen Bemühungen, Putin von der Invasion abzubringen, sind gescheitert. Es sei absehbar gewesen, dass der Dialog immer schwieriger werde, sagt Nehammer. Österreich habe versucht, als neutrales Land eine Plattform für diesen Dialog zu bieten - die OSZE hat ihren Sitz in Wien. Weiterhin sind OSZE-Beobachter in der Ukraine, sie sind "die Augen und Ohren Europas vor Ort", sagt Nehammer.