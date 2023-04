Nehammer bekräftigt Wasserstoff-Strategie

Im oberösterreichischen Gampern ist am Dienstag der weltweit erste Wasserstoffspeicher in Betrieb gegangen. Dennoch: Es fehlen noch viele Schritte, bis Wasserstoff bei der Energiewende ein entscheidender Faktor werden kann.

Eine äußerst prominente Rolle spielt er bereits bei der Energiepolitik der ÖVP. Wasserstoff sei eine für Österreich „wichtige Ressource“, um unabhängig von fossiler Energie zu werden, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Anlass: ein Wasserstoff-Gipfel mit Energieexperten. Es gehe darum, wie man eine klimaneutrale Industrie „auf den Boden bringt“, sagte Nehammer. Gewessler sprach von einem „Kraftakt“.

Das bekannte Problem: In Europa gibt es keine größeren Produktionskapazitäten. Nehammer, in den vergangenen Tagen auf Afrika-Reise, hat sich deshalb mit Ägypten auf ein Wirtschaftsabkommen verständigt. Dabei geht es um Infrastrukturprojekte, aber auch um grünen Wasserstoff. Unterzeichnen will der ägyptische Präsidenten Abdel Fatah Al-Sisi das Abkommen noch heuer – bei einem Gegenbesuch in Wien.