Nazi-Opfer bekommen einen "Namensturm"

Die Namen der Ermordeten sind vier Stockwerke hoch. "Max und Magdalena Reich", " Valerie Eisner". Am Ende sind es 68. Namen wie "Oskar und Bertha Willig", "David, Hansi und Franziska Holländer". Und mit Schlag 19.38 Uhr beginnen sie über die Fassade des Wiener Uniqa-Towers zu flimmern. 12 Minuten dauert es, bis alle 68 Namen einmal durch sind. Und bis Freitag, wenn sich das Novemberpogrom zum 80. Mal jährt, wird die Licht-Installation immer ab Einbruch der Dunkelheit zu sehen sein.

" Namensturm" heißt das Projekt, mit dem die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, die Uniqa-Versicherung sowie das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, kurz DÖW, ein Zeichen der Erinnerung setzen wollen.

Die Namen auf den Fassaden erinnern an jene 68, von den Nationalsozialisten ermordeten Menschen, die vor ihrer Deportation in den Häusern Ferdinandstraße 12-18 und Untere Donaustraße 23 - 25, also dem heutigen Standort des Uniqa-Towers gewohnt haben. Sie zeigen das Schicksal eines Großteils der österreichischen Holocaust-Opfer - und stehen damit stellvertretend für alle.

"Wir wollen gemeinsam ein demütiges Zeichen der Erinnerung setzen", sagt Erwin Hameseder, Chef der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Aufsichtsratsvorsitzender des KURIER. „,Es war die Entmenschlichung, die am Beginn der Unrechtsherrschaft stand. Niemals wieder dürfen Verhetzung und Hass unser Land und unsere Gesellschaft derart bestimmen und zu Taten verleiten, die gegen alles gehen, was uns als Menschen ausmacht."