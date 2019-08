"Nazi"-Blogger im Visier der deutschen Justiz

Österreich sei eine israelische Filiale, Sebastian Kurz habe in Kinderpornos mitgewirkt, Bundespräsident Alexander van der Bellen einen Mord in Auftrag gegeben und die deutsche Bundeskanzlerin? Sie sei in Sexaffären verwickelt. Mit derart obskuren und frei erfundenen vermeintlichen Skandalgeschichten über heimische und deutsche Spitzenpolitiker geriet der rechtsextreme österreichische Internet-Blogger Christian M., der sich selbst als "Nazi" bezeichnet, in den letzten Tagen in die Schlagzeilen.

Die ÖVP selbst hatte den Blog vor wenigen Tagen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, indem sie die skurrilen Anschuldigungen im Blog neben etwa der Schredder-Affäre als eines von mehreren Beispielen einer, für die ÖVP "systematischen Schmuddel- und Dreckskampagne gegen Sebastian Kurz" exemplarisch herausgriff und beklagte.