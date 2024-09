Die dominierende Variante war jahrzehntelang die Große Koalition. Die bisher letzte - insgesamt dritte - großkoalitionäre Phase ging nach der Wahl 2017 zu Ende, genau am 18. Dezember 2017, als die türkis-blaue Regierung angelobt wurde. Bis dahin hatten ÖVP und SPÖ zusammen 44 Jahre in Österreich regiert - zunächst, von 1945 bis 1970, unter der Führung von ÖVP-Kanzlern, dann von 1986 bis 2000 und von 2006 bis 2017 mit SPÖ-Kanzlern.

Abgesehen von der bisher einzigen Beamtenregierung zwischen 3. Juni 2019 und 7. Jänner 2020 hatten die beiden Traditionsparteien Österreich immer fest in der Hand. Immer war eine von ihnen in der Regierung: Die SPÖ in Summe 61 Jahre, die ÖVP fast 62 - und mit Ausnahme der Beamtenregierung durchgehend seit 37 Jahren und 8 Monaten. Auch die Kanzler stellten bis auf die sieben Monate, als mit Brigitte Bierlein eine parteifreie Bundeskanzlerin an der Spitze stand, immer die SPÖ (über 40,8 Jahre) und die ÖVP (37,5 Jahre).

Die Partei, die abgesehen von SPÖ und ÖVP bisher am häufigsten zu Regierungsehren kam, war die FPÖ. Allerdings stellte die Partei noch nie den Kanzler. Insgesamt waren die Freiheitlichen etwas über zehn Jahre am Ruder, rechnet man das 2005 von abgespaltene (und mittlerweile von der Bildfläche verschwundene) BZÖ dazu waren es rund zwölf Jahre. Den überwiegenden Teil davon verbrachten die Freiheitlichen in einer Koalition mit der ÖVP (von 2000 bis 2006 und von 2017 bis 2019), von 1983 bis zur Wahl 1986 gab es eine rot-blaue Koalition.