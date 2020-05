Absturz auf Raten: Der Fall der Großparteien

SPÖ

Der nachhaltige Abwärtstrend fürundsetzte in den 1980er-Jahren ein. Das Erstarken des Rechtspopulismus unter und der Parlaments-Einzug der Grünen unterwaren jedoch nur die Folge, nicht die Ursache der neuen Entwicklung.: „Die Ursache war der gesellschaftliche Wandel. Wenn Arbeiter- und Bauernkinder studieren, lässt sich die traditionelle Lagermentalität nicht mehr vererben.“

Binnen kurzer Zeit sind die Beschäftigten in der Landwirtschaft von zwanzig auf vier Prozent geschrumpft, und die gewerkschaftlich gut organisierten Arbeiter wurden durch oft grün-affine Angestellte verdrängt.

Dieser gesellschaftliche Wandel bringt die Traditionsparteien in die Zwickmühle. Pelinka: „Nirgends in Europa gelingt es der Sozialdemokratie, die Differenzierung in der Arbeitnehmerschaft aufzufangen: es gelingt der SPD nicht, es gelingt Labour nicht, und in Frankreich werden die Sozialisten oft spöttisch als ,Lehrer-Partei‘ bezeichnet.“

Auch die ÖVP laboriere an „Janusköpfigkeit“: Sie predigt Leistung und Marktwirtschaft, vertritt aber die mit Subventionen durch die Marktwirtschaft getragenen Landwirte und die Beamten. Augenfällig wurde die „Janusköpfigkeit“ der ÖVP im aktuellen Wahlkampf: Die Beschäftigten in der Privatwirtschaft sollen nach ihren Vorstellungen zwölf Stunden am Tag arbeiten, den Lehrern wollte sie 24 Stunden in der Woche nicht zumuten.

Gespannt ist Pelinka, ob bei dieser Wahl eine weitere Besonderheit europäisch „normalisiert“ wird: „In Österreich gab es nie ein marktliberales Bürgertum, das sich politisch Gehör verschaffte.“ Ein Einzug der Neos in den Nationalrat würde diese politische Lücke füllen.

Der KURIER hat auf Basis der Wahlresultate seit 1983 den Niedergang von Rot-Schwarz und das Ansteigen der übrigen Parlamentsparteien extrapoliert (siehe Grafik unten). Dabei kreuzen sich die beiden Linien etwa 2015. „Eine realistische Extrapolation, insbesondere weil die Zusammenarbeit von SPÖ und ÖVP in der großen Koalition das Schrumpfen der beiden Parteien verstärkt“, so Pelinka.

Aber was kommt nach Rot-Schwarz?

Auf Österreich komme eine Phase des Experimentierens zu – mit Dreierkoalitionen oder Minderheitsregierungen, meint Pelinka. Nach einigen Jahren der Experimente könnten Wähler und Politiker auch davon genug haben. Ein Ausweg wären dann Wahlbündnisse links und rechts der Mitte wie in Italien, um wieder mehrheitsfähig zu werden.

Ist der Prozess der Zersplitterung des Parteiensystems unumkehrbar? Pelinka glaubt: Ja. SPÖ und ÖVP hätten Ende der 1970er-Jahre verabsäumt, ein Mehrheitswahlrecht einzuführen, um wie in Großbritannien abwechselnd zu regieren.

Bei der zu erwartenden Neuauflage der großen Koalition sollten SPÖ und ÖVP entweder eine dritte Partei oder einen unabhängigen Kapazunder als Minister in die Regierung holen. Pelinka: „ SPÖ und ÖVP sollten wenigstens den Anschein von Innovationskraft erwecken.“ Sonst könnte es in der Tat die letzte große Koalition werden.