Leistbares Wohnen für zwei Drittel das Thema, das Wahl entscheiden könnte

Das Überlassen des Versorgungsauftrages an die sogenannten "Marktkräfte" funktioniere nur für die Wenigsten, kritisierte Fenninger. Als "Wohnungssicherin der Nation" könne die Volkshilfe zwar rasch helfen, und Sofortmaßnahmen wie der Wohnschirm seien gut und richtig, um Krisen akut zu entschärfen. Es brauche aber Prävention und strukturelle Maßnahmen, um eben jene Krisen gar nicht erst entstehen zu lassen, so Wehsely.

Die Opposition nahm die Ergebnisse des Volkshilfe-Barometers als Anlass für Kritik an der Regierung, allen voran an der Kanzlerpartei. "Alarmierend, aber leider nicht überraschend" kommen die Zahlen für SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher . "Die ÖVP-Regierungen seit 2017 haben die extreme Teuerung beim Wohnen einfach durchrauschen lassen. Sie haben die Wohnungsmieter und Mieterinnen genauso wie die Mieter und Mieterinnen von Geschäftsräumen im Stich gelassen". Durch die Erhebung der Volkshilfe fühlt sie sich bestätigt, sind ein Mietpreisstopp und Mietendeckel doch schon lange Forderungen der SPÖ.

Dunkelziffer bei Obdachlosen

Laut einer Studie des Instituts für Stadt- und Regionalforschung der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gibt es in Österreich erhebliche Datenlücken zur Anzahl und Situation von Wohnungslosigkeit betroffener Personen. So werde "geschätzt, dass neben jenen 20.000 Menschen, die in Österreich statistisch als obdach- oder wohnungslos erfasst sind, eine erhebliche Dunkelziffer existiert", heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der ÖAW: "Gerade in diesem Graubereich ist der Anteil von Frauen, Kindern und Jugendlichen hoch."

Laut den Studienautoren Robert Musil und Philipp Schnell ist "die Erhebungssituation in Österreich durch große Ungenauigkeiten gekennzeichnet, die ein verzerrtes Bild der Realität erzeugen".

Die Forscher schlagen in ihrer Publikation daher Wege vor, die vielfach aufgrund verschiedener Zugänge in verschiedenen Bundesländern verursachten Diskrepanzen zu vermeiden. Orientieren könne man sich hier an Ländern wie Dänemark und Finnland. Jedenfalls brauche es eine "eine umfassendere nationale Strategie zur Bekämpfung von Armut und Wohnraumgefährdung", betonen Musil und Schnell.

Die Publikation finden Sie hier.