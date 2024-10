Nehammer: FPÖ soll Auftrag zur Regierungsbildung bekommen

Darunter waren der Oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer , Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Klubobmann August Wöginger , die beim Eintreffen in die Wiener Lichtenfelsgasse allesamt erklärten, an Nehammer festzuhalten. Nehammer betont kurz nach Mittag auf X, dass der Ball nun bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen liege.

Der Bundesparteivorstand der ÖVP hat Parteichef Karl Nehammer am Dienstag einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Nehammer hatte Dienstagfrüh bekannt gegeben, sich der Vertrauensfrage zu stellen. Von einem Misstrauensvotum war nicht auszugehen gewesen, bekundeten doch im Vorfeld zahlreiche Parteigranden, den Parteichef zu unterstützen.

Wem Van der Bellen den Regierungsauftrag erteilen werde, da waren sich auch die anderen ÖVP-Vertreter einig. Stelzer befand es genauso wie Wöginger für gut, "demokratische Usancen einzuhalten". Sie deuteten damit an, dass die FPÖ als stimmenstärkste Kraft zunächst den Auftrag erhalten solle. Die Meinung zum blauen Parteichef Herbert Kickl sei aber unverändert, wurde betont.

Die ÖVP "ist eine Partei, die immer regieren will, der Ball liegt aber bei anderen", meinte Stelzer. Selbiges sagte auch Mikl-Leitner. Ein "weiterwurschteln wie bisher" sei aber keine Option, sagte WKO-Chef Harald Mahrer.

Kein Statement abgeben wollten in der Früh neben dem Kanzler auch die Listenzweite Claudia Plakolm, der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer und der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler. Der zweite ÖVP-Landeshauptmann, der heuer neben Drexler noch eine Wahl zu schlagen hat, Markus Wallner in Vorarlberg, war via Video zugeschaltet