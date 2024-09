Neos werben um ÖVP- und Kleinparteien-Sympathisanten

Die Neos haben am Donnerstag - drei Tage vor der Nationalratswahl - auch um die Stimmen von ÖVP- und Kleinparteien-Sympathisanten geworben. Bei einer Pressekonferenz bezeichnete Generalsekretär Douglas Hoyos seine Partei als einzige Kraft für Reformen und Optimismus. Gleichzeitig warnte er vor "Stillstand" unter möglichen Regierungsvarianten ohne Neos-Beteiligung. Wahlziel sei, so stark zu werden, "dass es uns in der Regierung braucht."