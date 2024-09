FPÖ sieht durch Sky Shield "NATO-Beitritt durch Hintertür"

Die Freiheitlichen haben am Mittwoch einmal mehr vor dem Engagement Österreichs beim europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield (ESSI) gewarnt. Wehrsprecher Volker Reifenberger sieht darin einen "halben NATO-Beitritt durch die Hintertür". Kein gutes Haar ließ er zudem an der jüngst von der Regierung vorgelegten neuen Sicherheitsstrategie, deren Zustandekommen eine "reine Farce" sei.

Flankiert wurde der freiheitliche Wehrsprecher bei einer Pressekonferenz vom Völkerrechtler Michael Geistlinger und dem Präsidenten des Kuratoriums für die Umfassende Landesverteidigung (KULV), Wolfgang Baumann. Sie wurden als Experten von der FPÖ nominiert, um an der Erstellung der Sicherheitsstrategie mitzuwirken. Beide beklagten ebenfalls die mangelnde Einbindung.

Baumann kritisierte, dass es "entgegen der Darstellung in den Medien keine wirkliche Einbindung gegeben" habe. Den Experten seien lediglich die Überschriften übermittelt worden, nicht die dahinter stehenden Texte. Dies habe man auch in einem Zwischenbericht an das Bundeskanzleramt festgehalten. Auch fürchtet Baumann, dass keine inhaltliche Auseinandersetzung im Parlament stattfinden werde.

"Geistig armes Produkt"

Geistlinger, der nach eigenem Bekunden keiner politischen Partei angehört, bezeichnete die Sicherheitsstrategie als "kümmerliches, selektives und geistig armes Produkt". In zentralen Fragen sei der Begriff der "militärischen Neutralität" gewählt worden, der sich vom völkerrechtlichen der "immerwährenden Neutralität" unterscheiden solle. "Die militärische Neutralität ist aber ein politischer Begriff", so Geistlinger. Und stelle im Wesentlichen einen "Bruch des Völkerrechts" dar. Dass Österreich sich darin "ausdrücklich" als Partner der NATO bezeichne, die ein militärisches Bündnis sei, bedeute einen "klaren Verstoß gegen das Völkerrecht".