SPÖ plakatiert "E-Card statt Kreditkarte"

Die SPÖ hat am Dienstag ihre zweite Plakatwelle präsentiert. Auf rotem Hintergrund ist dabei in weißer Schrift "E-Card statt Kreditkarte" bzw. "Teuerung stoppen. Wohlstand sichern" zu lesen. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gab sich bei der Präsentation in der Wiener Löwelstraße erneut kämpferisch: "Wir haben die Aufholjagd gestartet." Diese solle auch gelingen, obwohl man in Umfragen "ab und an noch ein paar Prozentpunkte zurückliege".