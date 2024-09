Caritas startet Österreichtour für mehr Zusammenhalt

Die Caritas startet ihre österreichweite "füreinand -Tour" und will in der Wahlkampfzeit "Zusammenhalt und Demokratie stärken". Ziel ist es, 100.000 zusätzliche Einsatzstunden von Freiwilligen zu generieren. "Demokratie ist kein Selbstläufer", sagte Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Parlament in Wien. Als Datengrundlage dient eine Foresight-Umfrage. Fast zwei Drittel sahen dabei geringen gesellschaftlichen Zusammenhalt.