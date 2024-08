Babler wirbt für ein "besseres Österreich" und sieht FPÖ "in Schlagdistanz"

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler hat sich anlässlich der Präsentation der ersten Plakatwelle seiner Partei im Nationalratswahlkampf optimistisch gezeigt, ins Bundeskanzleramt einzuziehen. Die FPÖ sei auch in Umfragen "in Schlagdistanz", sagte Babler am Rande der Veranstaltung am Ballhausplatz gegenüber der APA. In der ersten Plakatwelle setzt die SPÖ erneut auf "Herz und Hirn" und will sich auf "Kernthemen" fokussieren: etwa Arbeit, Kinder, Frauen und Pensionen.