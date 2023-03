Nationalratssitzung startete mit aktueller Stunde zu Teilzeit-Debatte

Die Frage Teilzeit oder Vollzeit hat den Nationalrat am Mittwoch zu Beginn seiner Plenarwoche in einer "Aktuellen Stunde" besch├Ąftigt. Nach der j├╝ngsten Aufregung um einen Vorschlag von Arbeitsminister Martin Kocher (├ľVP), Teilzeit-Besch├Ąftigungen Sozialleistungen zu streichen, ging man es diesmal defensiv an. Der Fokus lag auf Anreizen und Warnungen vor der Teilzeit-Falle.

Beantragt hatten das Thema die NEOS, deren Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger Bestrafungen f├╝r Teilzeit ablehnte, umso mehr als sich die reduzierte Arbeitszeit viele gar nicht aussuchen k├Ânnten. Stattdessen forderte sie einen steuerlichen Bonus von 100 Euro pro Monat f├╝r Vollzeit-Besch├Ąftigte.

Das ├╝berzeugte Kocher nicht unbedingt. Er sprach von Kosten von vier Milliarden Euro, die eine Umsetzung des Vorschlags bedeuten w├╝rden. Klar zu stellen versuchte er, dass bei seinem Vorschlag nicht jene gemeint gewesen seien, denen nichts anderes als Teilzeit ├╝ber bleibe - etwa wegen Betreuungspflichten oder weil ihnen kein Vollzeit-Job angeboten werde.