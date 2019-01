Nationalrat: SPÖ will Kickl geschlossen Misstrauen aussprechen

Zweiter Schwerpunkt der SPÖ in der Plenardebatte am Mittwoch ist die freiwillige Hilfe: Die SPÖ will freiwilligen Helfern fünf Tage Sonderurlaub ermöglichen. Die Kosten dafür sollen nicht an den Arbeitgebern hängen bleiben, sondern aus den Katastrophenfonds von Bund und Ländern kommen. Möglicherweise wird die SPÖ auch einen Antrag stellen, den Karfreitag zum Feiertag für alle zu machen.

Die SPÖ hatte für Dienstag eine Sondersitzung zum Thema Ärztemangel einberufen. Gefordert wird unter anderem, den Beruf des Hausarztes wieder attraktiver zu machen.