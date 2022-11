Nationalrat: Soziales setzte Budgetdebatte fort

Einigerma├čen zerfahren ist am Mittwoch die Budgetdebatte mit dem Kapitel Soziales fortgesetzt worden. Die abgearbeitete Themen-Palette war breit von Pflegemilliarde ├╝ber Pensionskosten bis zur Mindestsicherung. W├Ąhrend die Opposition ihren kritischen Kurs vom Vortag fortsetzte, zeigte sich die Koalition mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf zufrieden.

F├╝r den Bereich Soziales und Konsumentenschutz abz├╝glich der Pensionen ist ein Plus von 18,2 Prozent vorgesehen. Das ergibt ein Budget von 5,04 Milliarden. Grund f├╝r das Plus ist in erster Linie die Pflegereform.

"Viel Blabla"

Doch die in die Wege geleitete Pflegemilliarde ist f├╝r die SP├ľ bei weitem nicht ausreichend. Deren Erstredner in der Debatte Philip Kucher sah blo├č ein kleines Pflaster und sprach von Kosmetik. Es gebe keine Wertsch├Ątzung f├╝r Pflegekr├Ąfte, daf├╝r viel "Blabla". Dem widersprach die Koalition vehement. VP-Erstredner Michael Hammer entgegnete, man k├Ânne nicht so tun, als ob es die Pflege-Milliarde nicht gebe. Sozialminister Johannes Rauch (Gr├╝ne) nannte Kuchers Vorhaltungen "falsch". Der erste Schritt der Pflege-Milliarde sei "bitter notwendig" gewesen. Weitere Schritte w├╝rden mit den Bundesl├Ąndern verhandelt.

Die FP├ľ wiederum zog auch im Sozialbereich eine Asyldebatte hoch. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch sah eine sehr dramatische Situation bei der Sozialhilfe durch "ungez├╝gelte Zuwanderung". Diese verursache im Sozialbereich Kosten in Milliardenh├Âhe. Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker wiederum sah die ├╝bertriebenen Ausgaben im Pensionsbereich. Man m├╝sse ├╝ber ein paar Millionen f├╝r Pflege und Behinderte streiten, weil so viele Milliarden f├╝r die Pensionen verplant seien.