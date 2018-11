Nationalrat: Kurz kommt, vorerst aber keine Brexit-Erklärung

Fragen zum UN-Migrationspakt

Im Parlament will der Kanzler sowohl in der "Aktuellen Stunde" als auch in der "Aktuellen Europastunde" am Beginn der Mittwoch-Sitzung den Abgeordneten zur Verfügung stehen. In ersterer geht es auf Wunsch der Neos um Österreichs Nein zum UN-Migrationspakt, in zweiterer auf Ansinnen des Klubs "Jetzt" - früher Liste Pilz - um vergebene Chancen der österreichischen Ratspräsidentschaft. Auch im Hauptausschuss am Freitag will Kurz anwesend sein.

Im Dezember werde die Erklärung zum Brexit von Kurz nachgeholt, heißt es aus dem ÖVP-Klub.