Nationalrat diskutiert Anti-Rauch-Volksbegehren

Mehr als 880.000 Menschen haben vergangenes Jahr das Nichtraucherschutz-Volksbegehren "Don´t smoke" unterschrieben und es zu Platz sechs der meist unterschriebenen Volksbegehren in der Geschichte Österreichs gemacht. Nach Monaten der Diskussion im Gesundheitsausschuss des Parlaments wird das Volksbegehren am Mittwoch im Plenum des Nationalrats behandelt.

Dass dabei ein Oppositionsantrag für ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie eine Mehrheit findet, ist mehr als unwahrscheinlich. Noch vor der Raucher-Debatte wird auf Wunsch der FPÖ wieder die Reform der Mindestsicherung debattiert.

An geplanten Beschlüssen steht etwa das Ende des Monopols der österreichischen Staatsdruckerei zur Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen an, im Rahmen eines kleineren Schulpakets werden zudem die Rahmenbedingungen für die neuen Deutschförderklassen festgelegt. Die SPÖ wird einen Dringlichen Antrag zum Thema Pflege einbringen, der am Nachmittag debattiert und abgestimmt wird.