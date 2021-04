Nationalrat: Auftakt mit neuer SPÖ-Abgeordneter und Klimaschutz

Mit der Angelobung einer neuen Mandatarin und dem Thema Klimaschutz startete der Nationalrat am Mittwoch in seine April-Sitzung. In der von den Grünen ausgerichteten Aktuellen Stunde "Mit Klimaschutz aus der Krise" bekam Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) noch einmal Gelegenheit, den Anteil von 46 Prozent Klima-Maßnahmen bei Österreichs Einmeldung für den EU-Wiederaufbaufonds zu rühmen.

Österreich sei damit das Land, das die EU-Vorgaben am weitesten überschreite, betonte Gewessler. Damit zeige die Regierung, dass Österreich Vorreiter im Klimaschutz sein wolle. Die Ministerin bekräftigte ihr Credo, dass man "beide Krisen gemeinsam lösen" müsse, die Wirtschaftskrise nach der Corona-Pandemie und die Klimakrise. Denn Klimaschutz schaffe Arbeitsplätze und sei "der Weg in die Zukunft".