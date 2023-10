Ein Nationalfeiertag im Schatten der Krisen

Es war ein kräftiges „Ich gelobe“, das am Donnerstag über den Heldenplatz in Wien schallte. Umringt von Besuchermassen sprachen rund 1.000 Bundesheer-Rekruten, darunter 20 Frauen, die Gelöbnisformel. Die Leistungsschau des Heeres erwies sich einmal mehr als Besuchermagnet, Soldaten des Jagdkommandos schwebten mit Fallschirmen zu Boden, einen Blick in ein 1:1-Modell des Eurofighters konnte man ebenfalls werfen. Ausgestellt war auch der neue „Leonardo“-Hubschrauber.

➤ Mehr lesen: Was man am Nationalfeiertag am Heldenplatz erleben kann

Man kann davon ausgehen, dass man in den kommenden Jahren noch mehr Waffen und Gerät zu sehen bekommen wird, denn der „jahrzehntelange Sparkurs“ der Armee sei zu Ende, verkündete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in ihrer Ansprache.