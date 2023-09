Die Ausmusterung der jungen Leutnante an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt bot dem österreichischen Bundesheer am Samstag Gelegenheit, Selbstbewusstsein und Leistungsfähigkeit zu zeigen. Der „Tag der Leutnante“ des Jahrgangs „General Körners“ wurde zur ganztägigen festlichen Leistungsschau mit Tausenden Interessierten.

Spektakulärer Höhepunkt war die nachmittägige Militärparade mit rund 1.000 Soldaten und mehreren Dutzenden Heeresfahrzeugen. Deren lautstarke Auffahrt übertönte die ohrenbetäubenden Überfluge der Eurofighter und Herkules-Hubschrauber. Erstmals seit 2018 wurde wieder eine Parade abgehalten.

Übernahme in die Truppe

Die Ausmusterungsfeier, mit der die neuen Berufs- und Milizoffiziere in die Truppe übernommen werden, bot auch den obersten politischen Heeresverantwortlichen Gelegenheit, Stellung zur Situation des Bundesheeres zu beziehen.

Es müsse „unser aller gemeinsames Anliegen“ sein, die jahrelange „pessimistische Stimmung im Bundesheer zu überwinden und in einen Optimismus überzuleiten“, sprach Bundespräsident Alexander Van der Bellen von einem Stimmungsumschwung. Neues Gerät, angemessene Entlohnung und ein positives Berufsumfeld würden in Kombination mit motiviertem Personal zum Erfolg und zu einem Ausbau der Fähigkeiten führen.