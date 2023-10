Nahost-Konflikt strahlt auch in die Schulen aus

Viele Fragen

Eines sei jedenfalls klar, so Polaschek: Schule seien Orte der Toleranz, der Vielfalt und des gegenseitigen Respekts. "Antisemitismus, Extremismus oder Gewalt haben hier keinen Platz." Derzeit sei man in den Klassen weniger mit extremistischen Äußerungen konfrontiert als mit vielen Fragen, berichtete bei dem Termin René Bachmayer, der am Gymnasium Purkersdorf Geschichte und Deutsch unterrichtet und auch in der Lehrerausbildung tätig ist. Freilich könne sich die Lage je nach Schule und religiösem und kulturellem Hintergrund der Kinder und Jugendlichen unterscheiden, etwa wenn jemand Verwandte in der Region habe oder über die Familie viel zum Thema mitbekomme.

Die Geschehnisse im Nahen Osten seien zwar Thema in der Schule, bisher gebe es aber keine Rückmeldungen von den Lehrerinnen und Lehrern, dass es irgendwo gröbere Probleme gegeben habe, hieß es zuletzt auch vom obersten Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) im APA-Gespräch. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Sozialdemokratischen LehrerInnen Österreich (SLÖ) Thomas Bulant. Die größere Herausforderung sei derzeit die angespannte Personalsituation, die durch Krankheitsausfälle verschärft werde.