Nächster Konflikt: Regierung werkt munter am Zwölfstundentag

In der kommenden Woche hat die Bundesregierung den im Juli startenden EU-Vorsitz auf dem Regieplan. Am Mittwoch findet dazu ein spezieller Ministerrat in Brüssel statt. Schöne Bilder mit Sebastian Kurz in der EU-Hauptstadt sind angesagt.

Danach dürfte es rasch wieder konfliktträchtiger werden. Türkis-Blau bereitet dem Vernehmen nach für Juni den umstrittenen Zwölfstundentag vor. Die Wirtschaft fordert die Erhöhung der Höchstarbeitszeit auf täglich zwölf und wöchentlich 60 Stunden ja schon seit Jahren.

ÖVP und FPÖ haben das Vorhaben im Koalitionspakt verankert. „In den nächsten Wochen“ wird das Modell vorgelegt, sagt ein ÖVPler.

So weit, so gut. Aber das Ganze hat natürlich Tücken – und eine Vorgeschichte.