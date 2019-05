Nächster Konflikt? Länder müssen alle Sozialhilfe-Daten melden

Zehn Jahre läuft das Match zwischen Bund und Ländern um mehr Transparenz bei den Förderungen schon.

Das vom damaligen Finanzminister Josef Pröll 2009 erfundene „ Transferkonto“ wurde nie wirklich befüllt, die spätere „ Transferdatenbank“ nur äußerst lückenhaft. Das Finanzministerium sagt, 50 Prozent aller Förderempfänger in Österreich seien nach wie vor unbekannt. Dabei geht es um Geld der Steuerzahler in Höhe von nahezu 18 Milliarden Euro. Das wären rund drei Steuerreformen – jedes Jahr.

Dieses Geld fließt heute in Förderungen und Mehrfachförderungen irgendwo zwischen Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Kultur, Sport und Landwirtschaft, gewährt von Bund, Ländern und Gemeinden. Selbst Experten durchblicken den Förderdschungel kaum noch.

Finanzminister Hartwig Löger ( ÖVP) lässt sich von Kritik an den geplanten Neuerungen bei der Transparenzdatenbank nicht beirren. Ein neues Gesetz besagt: Ab Jahresbeginn 2020 müssen alle Bundesländer verpflichtend ihre Förder-Daten zur neuen Sozialhilfe einmelden. Alle anderen Bereiche bleiben weiter freiwillig.

So will Löger Transparenz bei den Geldflüssen an österreichweit 300.000 Mindestsicherungsbezieher herstellen, „Sozialmissbrauch “ abstellen und mehr „Fairness für die Steuerzahler“ erreichen. Am Mittwoch wollen das ÖVP und FPÖ per Ministerratsbeschluss fixieren.

Zeitgleich findet in Kärnten die Landeshauptleute-Konferenz unter Vorsitz von Peter Kaiser statt. Der SPÖ-Landeshauptmann hat deponiert, dass er sich weigere, nur die Förderungen im Sozialbereich zu melden und damit verschiedene Bereiche gegeneinander auszuspielen.