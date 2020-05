Häfensuche für Ernst Strasser

Freilich: Es gibt mitgeschnittene Gespräche, in denen Strasser 100.000 Euro im Jahr dafür verlangte, für eine Abänderung von EU-Richtlinien zu sorgen. "Ein korrupter Europa-Abgeordneter" aber "ist ein Übel, das die gesamte Union infrage stellt", wie OGH-Präsident Eckart Ratz als Vorsitzender des Berufungssenats am Montag erklärte.

Dafür habe es keine Strafe auf Bewährung geben können. Wegen der "ungeheuren persönlichen Nachteile", wofür einem Strasser "auch leidtun" könne, setzten die Höchstrichter aber die Strafe "auf ein maßvolleres Maß herunter": drei Jahre Haft statt (wie im Ersturteil) dreieinhalb Jahre und ohne generellen Ausschluss der Fußfessel: "So weit muss es auch wieder nicht gehen" ( Ratz). Strasser wird also zumindest die ersten sechs Monate hinter Gittern sitzen (wie es im Gesetz festgeschrieben ist). Ob er den Rest im elektronisch überwachten Hausarrest verbüßen darf, wird dann der Anstaltsleiter entscheiden.

Um welches Gefängnis es sich handeln wird, darum gibt es jetzt ein taktisches Manöver: Strasser hat zwei Wohnsitze, Wien und Oberösterreich, in Wien steht die Justizanstalt Simmering für ihn bereit, in OÖ käme die Justizanstalt Suben in Betracht.

Beide haben Vor- und Nachteile: Im Gerichtssprengel Wien wird die vorzeitige bedingte Entlassung nach der Strafhälfte äußerst selten gewährt. Auch wenn Verteidiger Kralik meint: "Wenn jemand in der Öffentlichkeit keine Gefahr mehr darstellt, dann ist das Strasser", kommt die bedingte Entlassung hier in der Regel erst nach Verbüßung von zwei Drittel in Betracht. Dafür zeichnet sich Simmering durch offene Wohngruppen aus.

Für Suben gibt es zwar auf der privaten Homepage knast.net die Empfehlung eines Ex-Insassen: "Wenn ich wieder mal einfahre, werde ich sicher wieder Suben wählen." Andere warnen jedoch vor der Kälte in den Zellen. Dafür sind die Chancen auf bedingte Entlassung im Sprengel Linz traditionell größer.Voraussichtlich noch heuer wird Strasser zum Strafantritt aufgefordert. Die Zuweisung nimmt die Vollzugsdirektion vor. Voraussetzung dafür ist, wo der Lebensmittelpunkt des Verurteilten liegt. Aber dafür lassen sich passende Kriterien finden.