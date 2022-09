ÖVP-Chef Kanzler Karl Nehammer ist trotz der Verluste der ÖVP bei der Landtagswahl in Tirol mit dem Ergebnis zufrieden. Man müsse die Rahmenbedingungen der Wahl betrachten. "Wir haben die heftigste Krise in der Zweiten Republik. Diese Wahl ist mit keiner anderen vergleichbar", sagte Nehammer im Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch.